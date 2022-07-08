США обсуждают с партнерами поставки Украине систем береговой обороны – Пентагон

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Соединенные Штаты ведут обсуждение с другими странами вопроса поставок Киеву средств береговой обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

"Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что Штаты уже сейчас начали прорабатывать схемы по поставкам нового оружия Украине на месяцы и годы вперед.

В американском оборонном ведомстве уточнили, что Киев с учетом новых американских поставок будет владеть 12 реактивными системами залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить на Украину боеприпасы к данным средствам.

"На сегодняшний день поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12. Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции", – говорится в сообщении.

В апреле конгресс США одобрил законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу.

Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.

Западные страны, включая США, увеличили поставки оружия и финансов на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

