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Соединенные Штаты делают недостаточно для поддержки Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Вашингтон должен увеличить объем помощи в виде оружия и финансов.

"США помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить. <...> Мы бьемся за свою территорию. Мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь", – сказал украинский лидер в интервью CNN.

Он также заявил, что Вашингтон может повлиять на решение стран ЕС относительно политической поддержки для Киева. По словам Зеленского, ряд европейских государств хотят баланса между Россией и Украиной, однако начали поддерживать последнюю из-за влияния Штатов.

В конце июня Белый дом объявил о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму 450 миллионов долларов. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, в новый пакет включены четыре системы РСЗО, катера и артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, в апреле конгресс США одобрил законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.

Западные страны, включая США, увеличили поставки оружия и финансов на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

