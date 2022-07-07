Украинка из конгресса США призвала Зеленского прекратить играть в политику

01:08
Фото: depositphotos/palinchak
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала президента Украины Владимира Зеленского перестать играть в политику.
Член Палаты представителей от республиканцев назвала это одной из мер, которые необходимо экстренно принять для решения проблем Киева.
"<...> президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти", – приводит ее слова РИА Новости.
Кроме того, она призвала перестать играть в политику и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По мнению Спартц, американский лидер должен установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой и поставками оружия.
Конгресс США, в свою очередь, должен создать механизм контроля за оказанием помощи Украине, считает она. Все эти меры, уверена конгрессвумен, позволят "взять ситуацию под контроль". Она добавила, что, придя в политику, сознательно сторонилась международных тем, однако с началом боевых действий на своей родине осознала, что может принести Киеву "значительную пользу".
В конце апреля конгресс США одобрил законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: