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Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала президента Украины Владимира Зеленского перестать играть в политику.

Член Палаты представителей от республиканцев назвала это одной из мер, которые необходимо экстренно принять для решения проблем Киева.

"<...> президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, чтобы более эффективно поддерживать свои вооруженные силы и органы местной власти", – приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, она призвала перестать играть в политику и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По мнению Спартц, американский лидер должен установить надлежащий надзор над критической инфраструктурой и поставками оружия.

Конгресс США, в свою очередь, должен создать механизм контроля за оказанием помощи Украине, считает она. Все эти меры, уверена конгрессвумен, позволят "взять ситуацию под контроль". Она добавила, что, придя в политику, сознательно сторонилась международных тем, однако с началом боевых действий на своей родине осознала, что может принести Киеву "значительную пользу".

В конце апреля конгресс США одобрил законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

