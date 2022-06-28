В Белом доме сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Сотрудники администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Киев сможет вернуть под свой контроль территории, которые были утрачены с начала российской военной спецоперации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц США.
По их данным, некоторые советники Байдена полагают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы отказаться от бескомпромиссного курса на полную победу в конфликте, согласившись с возможностью территориальных уступок. При этом источники утверждают, что Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился на уменьшение территории страны.
Отмечается, что не все сотрудники администрации Байдена разделяет такую точку зрения. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно ведет переговоры с украинскими коллегами по вопросу силового возвращения утерянных территорий. По данным источников, на прошлой неделе он общался с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и главой Комитета начштабов Вооруженных сил США Марком Милли.
"Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем", – сказал помощник одного из членов Конгресса США.
По его словам, украинские власти попросили у США не менее 48 установок РСЗО, однако американская сторона согласилась предоставить лишь восемь таких систем. Неназванный представитель Пентагона, в свою очередь, отметил, что ВСУ вряд ли смогут задействовать достаточные силы для возвращения утерянных территорий.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в течение недели Вашингтон может объявить о поставках Киеву систем ПРО средней и большой дальности, контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов. В Кремле между тем заявили, что США не уведомляли Россию о соответствующих планах.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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