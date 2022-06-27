США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности – СМИ

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США готовы поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации СМИ, в течение недели Вашингтон объявит о том, что закупил соответствующие продвинутые системы класса "земля – воздух" и передаст их Киеву. Помимо этого, как уточняет телекомпания, ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что кабмин ФРГ поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Помимо ПВО, канцлер сообщил о планируемых поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.

До этого Греция и Германия уже договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину. По ее мнению, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.