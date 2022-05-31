В Киеве пообещали устроить США "истерику", если Вашингтон не передаст РСЗО

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил устроить США "образцово-показательную истерику" в случае, если администрация Джо Байдена не предоставит Киеву реактивные системы залпового огня, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

По его словам, решение о комплексах должны принять в ближайшее время.

"Мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут – тогда устроим образцово-показательную истерику", – пообещал Арестович.

Также он оценил слова Джо Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. По словам Арестовича, Киеву хватило бы и 70 километров.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в течение нескольких недель на Украину прибудут артиллерийские системы США. Как заявляли собеседники издания, официально объявить о выделении Киеву нового пакета помощи администрация американского лидера Джо Байдена намерена на следующей неделе.

Помимо РСЗО, которые, по утверждениям источников, способны бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки из арсенала Украины, в пакет помощи также войдут системы HIMARS. При этом точное количество единиц техники, которую США планируют направить Киеву, не уточнялось.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о планах Соединенных Штатов поставить Украине РСЗО. Он подчеркнул, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. Он отметил, что в настоящий момент российская сторона исходит из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби, который говорил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что, если поставляемые США на Украину ракеты достигнут российских городов, Москва даст адекватный ответ. По его словам, поставки Штатами дальнобойного вооружения ведут к эскалации и продолжению кризиса.

