Сенатор Цеков пообещал ответ Москвы в случае удара поставляемыми Киеву ракетами по РФ

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Если поставляемые США на Украину ракеты достигнут российских городов, Москва даст адекватный ответ, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, поставки Штатами дальнобойного вооружения ведут к эскалации и продолжению кризиса.

"Это решение непродуманное, если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ", – сказал сенатор.

Цеков отметил, что от действий Вашингтона по итогу страдают страны Европы.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о планах Соединенных Штатов поставить Украине новый пакет помощи, включающий ракетные системы залпового огня. Он подчеркнул, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. Он отметил, что в настоящий момент российская сторона исходит из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби, который говорил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Если Белый дом все же передаст Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS с управляемыми ракетами М31 GMLRS, подчеркнул Антонов, то появится риск, что данные средства разместят вблизи российских городов, а у ВСУ появится возможность наносить по ним удары. Он назвал подобную ситуацию недопустимой.

Посол добавил, что по дипломатическим каналам Москва неоднократно доводила до Вашингтона, что беспрецедентная накачка Киева вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в течение нескольких недель на Украину прибудут артиллерийские системы США. Как заявляли собеседники издания, официально объявить о выделении Киеву нового пакета помощи администрация американского лидера Джо Байдена намерена на следующей неделе.

Помимо РСЗО, которые, по утверждениям источников, способны бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки из арсенала Украины, в пакет помощи также войдут системы HIMARS. При этом точное количество единиц техники, которую США планируют направить Киеву, не уточнялось.

