Германия поставит Киеву систему ПВО IRIS-T

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Кабмин ФРГ поставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге.

"В ближайшие недели мы поставим новые вооружения. Например, правительство приняло решение, что мы поставим систему IRIS-T – самую современную систему противовоздушной обороны, которая имеется у Германии", – приводит слова Шольца РИА Новости.

Помимо ПВО, канцлер сообщил о планируемых поставках радарных систем для артиллерийских расчетов.

При этом ранее Греция и Германия уже договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину. По ее мнению, если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.