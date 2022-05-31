Греция поставит Украине советские танки в рамках кругового обмена

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Греция и Германия договорились о поставках Украине советских танков в рамках кругового обмена, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы сейчас достигли договоренности с греческим премьером о намерении сделать то же самое", – цитирует его ТАСС.

По словам Шольца, Украина получит от Греции танки советского образца, а Германия поставит Греции их замену. Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.

Ранее статс-секретарь министерства обороны ФРГ Зимтье Меллер раскрыла данные по поставкам вооружений Украине.

Отвечая на вопрос о том, почему Берлин затягивает передачу вооружений Киеву, она заявила, что у немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей.

Данное заявление вызвало общественный резонанс, поскольку ранее немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО сообщало, что между Западом и Североатлантическим альянсом действительно существует такая договоренность. Однако письменно данные ограничения не оформлены, они являются исключительно устными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

