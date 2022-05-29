В Германии раскрыли военную тайну НАТО по поставкам оружия Киеву

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Статс-секретарь министерства обороны ФРГ Зимтье Меллер раскрыла данные по поставкам вооружений Украине.

Отвечая на вопрос ZDF о том, почему Берлин затягивает передачу вооружений Киеву, она заявила, что у немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей.

Данное заявление вызвало общественный резонанс, поскольку ранее немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО сообщало, что между Западом и Североатлантическим альянсом действительно существует такая договоренность. Однако письменно данные ограничения не оформлены, они являются исключительно устными.

Также в публикации указывалось, что номенклатура изделий, которые было решено не поставлять на Украину, не ограничивается танками и БМП, а включает в себя еще боевые самолеты и ряд других видов наступательного вооружения. При этом министры обороны Словакии и Чехии опровергали данные сообщения.

Глава берлинского офиса "Европейского совета по международным отношениям" Яна Пуглиерин, в свою очередь, назвала заявление статс-секретарь министерства обороны ФРГ вызывающим недоумение и удивление. В Twitter она сообщила, что работающие в министерстве обороны и НАТО чиновники из Чехии ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран о поставках Киеву.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву оружия, способного ударить по России. Министр отметил, что поставки оружия будут шагом к эскалации. Он также предупредил представителей западных стран, что не следует вести "прокси-войну" телами и мозгами украинских неонацистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

