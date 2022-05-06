Германия не смогла поставить Киеву обещанное тяжелое вооружение – СМИ

Фото: depositphotos/mikdam

Германия не смогла поставить Украине зенитные установки Gepard, которые были обещаны, сообщает Welt со ссылкой на источники.

"Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила глава Минобороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы", – говорится в материале.

Как отмечается, Берлин сообщил о планах передать ВСУ Gepard 26 апреля. При этом издание подчеркивает, что о нехватке снарядов к этим установкам было известно еще в конце февраля.



Проблема с поставками стала следствием запрета Швейцарии реэкспортировать вооружение в зону боевых действий – в этой стране производятся боеприпасы для установок Gepard. По данным источников газеты в Киеве, 23 тысяч снарядов из немецкого арсенала хватит 30 планируемым к поставке на Украину установкам только на полчаса стрельбы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны прекратить поставки оружия на Украину.

По мнению дипломата, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

Он также призвал украинские власти отказаться от любых провокаций, в том числе в информационном пространстве.

Лавров подчеркнул, что специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР идет по плану, ее цели будут достигнуты, а российские военные делают все от них зависящее, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон может потратить на военную помощь Украине лишь 250 миллионов долларов, это все, что осталось от 3,5 миллиарда долларов, выделенных на это Конгрессом в марте этого года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

