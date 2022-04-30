Лавров призвал США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину

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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны прекратить поставки оружия на Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то, во-первых, они должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы", – сказал глава МИД РФ в интервью агентству Синьхуа, передает ТАСС.
По мнению дипломата, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.
Он также призвал украинские власти отказаться от любых провокаций, в том числе в информационном пространстве.
Лавров подчеркнул, что специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР идет по плану, ее цели будут достигнуты, а российские военные делают все от них зависящее, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон может потратить на военную помощь Украине лишь 250 миллионов долларов, это все, что осталось от 3,5 миллиардов долларов, выделенных на это Конгрессом в марте этого года.
При этом российский посол в США Анатолий Антонов 25 апреля уточнил, что сумма, на которую будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона, равна 800 миллионам долларов. Посол сообщил, что в связи с этим Москва направила Соединенным Штатам ноту с требованием перестать поставлять украинской столице оружие.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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