Псаки заявила, что у Вашингтона осталось 250 млн долларов на оказание военной помощи Киеву

Фото: Москва 24

Соединенные Штаты могут потратить лишь 250 миллионов долларов на военную помощь Украине, это все, что осталось от 3,5 миллиардов долларов, выделенных на это Конгрессом в марте этого года, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Как вы знаете, у нас было 3,5 миллиардов долларов для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около 250 миллионов. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, помогать обеспечивать наличие у них необходимого оружия, <...> нужно срочно продвигаться вперед с этим финансированием", – цитирует Псаки ТАСС.

Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что Москва потребовала от Вашингтона прекратить поставки оружия на Украину. Дипломат заявил, что российская сторона назвала эту ситуацию неприемлемой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.