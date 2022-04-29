Посол России оценил слова Псаки об отсутствии шагов РФ по оказанию гумпомощи на Украине

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США якобы не видят свидетельств того, что Россия предпринимает шаги по оказанию гуманитарной помощи на Украине.
Дипломат рекомендовал американской стороне ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ. Он подчеркнул, что благодаря действиям российских военных с начала специальной военной операции по защита ЛНР и ДНР на территорию России было эвакуировано более 1 миллиона человек.
Кроме того, ВС РФ доставили на Украину более 16 тысяч тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. Антонов отметил, что на освобожденных от нацистов территориях начата посевная кампания и активно восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
"Украинские же власти демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбе своего населения, пренебрегая нормами морали и международного гуманитарного права. ВСУ блокируют открываемые российской стороной гумкоридоры. Размещают тяжелые вооружения, оборудуют опорные пункты в домах престарелых и медицинских учреждениях", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.
Антонов подчеркнул, что все вышеперечисленные факты, несмотря на многочисленные обращения России, по-прежнему игнорируются международными организациями.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев сорвал эвакуацию мирных жителей, которые могут находиться на территории металлургического комбината "Азовсталь".
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