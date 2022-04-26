Украинские боевики разместили тяжелое вооружение в доме престарелых в ДНР – Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Боевики украинских нацформирований разместили тяжелое вооружение в доме престарелых в городе Лимане в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики насильно удерживают персонал и пожилых постояльцев в качестве живого щита.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевские власти сорвали гуманитарную операцию на "Азовстали". В ведомстве отметили, что предлагаемым гуманитарным коридором никто не воспользовался.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

