Минобороны РФ опубликовало список потерь украинской Нацгвардии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобороны опубликовало список военных потерь Украины. В нем раскрыты подробности о погибших, раненых и дезертировавших бойцах нескольких частей украинской Нацгвардии.

По состоянию на 29 марта в частях 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальной академии НГУ, ГУ НГУ значилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных.

Кроме того, без указания имен и фамилий приводятся сведения о 518 дезертирах, 180 плененных и трех санитарных потерях.

Ранее в Минобороны заявили, что российские силы овладели арсеналом украинских военных в Харьковской области. В ведомстве отметили, что на складах обнаружили боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми поражали жилые кварталы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

