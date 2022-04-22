В МО РФ заявили о нормализации обстановки в Мариуполе

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Обстановка в Мариуполе нормализовалась, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в город доставляют гуманитарную помощь, в числе которой продукты, вода и предметы первой необходимости. Кроме того, отметил Конашенков, власти ДНР расчищают улицы от завалов, вывозят пораженную украинскую технику.

"Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов", – подчеркнул генерал-майор.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, оставшиеся украинские формирования скрылись на территории "Азовстали". На момент окружения города, отметил Шойгу, численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла порядка 8 100 человек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

