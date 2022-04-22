В МО РФ заявили о нормализации обстановки в Мариуполе

22 апреля, 19:56
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Обстановка в Мариуполе нормализовалась, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в город доставляют гуманитарную помощь, в числе которой продукты, вода и предметы первой необходимости. Кроме того, отметил Конашенков, власти ДНР расчищают улицы от завалов, вывозят пораженную украинскую технику.
"Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов", – подчеркнул генерал-майор.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, оставшиеся украинские формирования скрылись на территории "Азовстали". На момент окружения города, отметил Шойгу, численность группировки Вооруженных сил Украины и иностранных наемников составляла порядка 8 100 человек.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: