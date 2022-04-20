В СК РФ заявили, что в больнице Мариуполя обнаружили десятки тел мирных жителей

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Десятки тел мирных жителей обнаружили в городской больнице № 4 в Мариуполе. Окончательное количество погибших будет установлено после завершения работ по разбору завалов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что тела обнаружили военные следователи в ходе сбора доказательств противоправной деятельности военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ. По данным следствия, командование войсковой части А-2802 неоднократно отдавало подчиненным приказы об обстреле жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Следователи считают, что это было сделано для устрашения населения и дестабилизации органов власти ДНР и международных организаций.

В отношении военнослужащих бригады возбудили уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса России ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

"Принимаются меры, направленные на установление всех лиц, виновных в содеянном. В ходе расследования уголовного дела — осмотра городской больницы Мариуполя зафиксированы следы совершения военнослужащими ВСУ преступлений в отношении мирных жителей", — говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что продолжается работа по закреплению следов преступлений, совершенных военнослужащими Украины.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими военными больницы в Харьковской области. По данным службы, боевики обстреляли медучреждение в населенном пункте Липцы Харьковской области. В результате снаряд попал в центр развития ребенка, где в тот момент находились дети.

