Бастрыкин поручил возбудить дело из-за уголовного преследования депутатов РФ на Украине

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием депутатов Госдумы на Украине.

"В соответствии с поручением главы ведомства центральным аппаратом будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела")", – сообщается на сайте СК РФ.

По информации ведомства, Служба безопасности Украины сообщила российским депутатам о нарушении территориальной целостности страны. Причиной послужило участие политиков в голосовании по вопросу ратификации соглашений с ДНР и ЛНР, признанными Россией.

Ранее Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны Украины 14 апреля. В одном из населенных пунктов в результате оказались повреждены жилые дома. Кроме того, один мужчина получил ранение.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

