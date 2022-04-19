Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстрела украинскими военными медучреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети, сообщает телеграм-канал ведомства.

По информации СК, украинские ВС обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области. В результате снаряд попал в центр развития ребенка, где в тот момент находились дети. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после обстрела города Первомайска ЛНР. В результате происшествия пострадали две женщины. По данным следствия, они получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести. Кроме того, были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.