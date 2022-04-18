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Политика

20:12

СК возбудил дело после обстрела Первомайска в ЛНР

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела города Первомайска ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Против военных Вооруженных сил Украины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").

"Установлено, что в минувшие выходные командование войсковой части А0998, входящей в состав 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины <...> отдало подчиненным военнослужащим незаконный приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования (магазины, места отдыха и т. п.), расположенных в городе Первомайске Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали женщины 1958 и 1961 годов рождения. По данным следствия, они получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести. Кроме того, были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей города Счастье Луганской народной республики. По данным Следственного комитета, с конца февраля украинские военные неоднократно открывали огонь по жилым кварталам города Счастье, нарушая требования Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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