СК возбудил дело после обстрела Первомайска в ЛНР

20:12
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Следователи возбудили уголовное дело после обстрела города Первомайска ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Против военных Вооруженных сил Украины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны").
"Установлено, что в минувшие выходные командование войсковой части А0998, входящей в состав 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины <...> отдало подчиненным военнослужащим незаконный приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования (магазины, места отдыха и т. п.), расположенных в городе Первомайске Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадали женщины 1958 и 1961 годов рождения. По данным следствия, они получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести. Кроме того, были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей города Счастье Луганской народной республики. По данным Следственного комитета, с конца февраля украинские военные неоднократно открывали огонь по жилым кварталам города Счастье, нарушая требования Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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