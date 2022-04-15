СК запросит у МО РФ данные о подготовке Киевом провокации в Лозовой

15 апреля, 23:14
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Следственный комитет России запросит у министерства обороны данные о готовящейся провокации ВСУ в населенном пункте Лозовая. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"В рамках расследуемых уголовных дел следователи <...> изучат данные о подготовке киевским режимом очередной провокации в целях обвинения военнослужащих РФ в военных преступлениях", – говорится в сообщении.
О том, что в ближайшее время ВСУ нанесут удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в Лозовой, сообщил в пятницу, 15 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске. <...> в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом "Точка-У" <...> на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая", – сообщил он.
По словам Мизинцева, пуск будет осуществлен со стороны Старомихайловки для имитации удара якобы со стороны подконтрольной ВС РФ и формированиям ДНР территории. Он также подчеркнул, что тактические ракеты "Точка-У" применяются только вооруженными силами Украины. Генерал отметил, что у российских военных есть оперативная доказательная база о готовящихся преступлениях.
В начале апреля украинские войска нанесли удар комплексом "Точка-У" по Краматорску. Обломки ракеты упали в непосредственной близости с вокзалом. В результате инцидента погибли 50 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в вооруженном конфликте.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киев готовит провокацию на вокзале населенного пункта Лозовая – МО РФ
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