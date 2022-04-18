Следственный комитет возбудил дело о геноциде жителей Счастья в ЛНР войсками ВСУ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей города Счастье Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по признакам преступления, предусмотренного статьи 357 УК РФ", – отмечается в сообщении ведомства.
По данным Следственного комитета, с конца февраля украинские военные неоднократно открывали огонь по жилым кварталам города Счастье, нарушая требования Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Целью ВСУ являлось полное уничтожение русских и русскоговорящего населения города.
В результате обстрелов погибли мирные граждане. Их точное количество в настоящий момент устанавливается. Сотни жителей Счастья получили ранения различной степени тяжести.
Из-за действий украинских войск повреждено не менее 331 жилого дома. Часть из них была уничтожена полностью. Привели обстрелы и к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения (газопровод, электроподстанция, водопроводные сети, школы, детские сады, заведения общественного питания).
В СК РФ подчеркнули, что в настоящий момент военные следователи устанавливают всех причастных к совершению преступления.
Ранее Следственный комитет России запросил у министерства обороны данные о готовящейся провокации ВСУ в населенном пункте Лозовая. О том, что ВСУ нанесут удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в Лозовой, стало известно 15 апреля. Следователям предстоит изучить эти данные в рамках расследования возбужденных уголовных дел.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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