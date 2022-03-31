СК РФ возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители

Фото: ТАСС/Александр Река
Следственный комитет РФ возбудил дело о новых массированных обстрелах Донбасса, при которых погибли мирные жители, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело заведено по статье "Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".
По данным следствия, 29 и 30 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, находясь на подконтрольной им территории, произвели прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения с высокими поражающими свойствами по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске и Мариуполе, а также в населенных пунктах Сартана Кальмиусского района и Павловка Марьинского района ДНР.
Отмечается, что они выполняли преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, чтобы убить и причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу мирных граждан, проживающих в ДНР. Ими движила политическая и идеологическая ненависть и вражда, связаные с выходом ДНР из состава Украины, считают в СК.
Отмечается, что действуя умышленно, украинская сторона снова нарушила положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны. В результате они повредили жилые дома, хозяйственные постройки и здание республиканского рынка.
Пострадали пять мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте. Еще девять человек погибли. Одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения.
Также, по данным следствия, украинские националисты применили тактический ракетный комплекс "Точка-У", обстреляв дома по улице Пинтера в Кировском районе Донецка. В результате один человек погиб, несколько жильцов, в том числе дети, получили ранения.
Помимо этого, в результате попадания и разрыва снаряда по вышеуказанному адресу ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей. В больницах скончались три мирных жителя, получивших ранения при обстрелах Мариуполя и Сартана с 21 по 28 марта.
В лечебные учреждения Донецкой Народной Республики за помощью обратились 28 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Все они получили ранения различной степени тяжести во время обстрелов городов Мариуполя и Донецка, а также села Павловка Марьинского района ДНР в период с 2 по 28 марта.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории. Анализ пройдет в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе с привлечением специалистов по истории. Следствию предстоит дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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