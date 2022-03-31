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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Анализ пройдет в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе с привлечением специалистов по истории, уточнили в СК.

Следствию предстоит дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку. На это ранее указали в министерстве просвещения России.

"Украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно", – заявили в СК.

Ранее председатель Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. По информации ведомства, инцидент произошел 17 марта. В результате двое погибли, трое были ранены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.