ВСУ использовали РСЗО "Ураган" для обстрела Донецка

Фото: телеграм-канал "Алексей Кулемзин"

Вооруженные силы Украины выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган", одна из которых попала в жилой многоэтажный дом в Донецке, а вторая упала около школы, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"По данным военных экспертов ведомства, под прикрытием артиллерийского огня противник применил РСЗО "Ураган", выпустив две ракеты... одна из которых попала в верхние этажи высотки, вторая – возле школы № 97", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб 1 человек, еще 4 пострадали, в том числе ребенок.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в ходе ночного обстрела города украинский снаряд попал в жилой дом, в результате чего он частично обрушился. Кулемзин уточнил, что снаряд попал в девятиэтажный дом по улице Пинтера, 8. Пострадал восьмой этаж первого подъезда. Там произошло обрушение с последующим возгоранием.

До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных граждан на блокпосту в Запорожье. По информации ведомства, 17 марта украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате двое погибли, трое были ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.