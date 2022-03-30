Мэр Донецка заявил, что произошло частичное разрушение жилого дома украинским снарядом

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в ходе ночного обстрела города украинский снаряд попал в жилой дом, в результате чего он частично обрушился. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кулемзин уточнил, что снаряд попал в девятиэтажный дом по улице Пинтера, 8. Пострадал восьмой этаж первого подъезда. Там произошло обрушение с последующим возгоранием. Информация о раненых уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал взрывы в селе Красный Октябрь. По его словам, разрушенных жилых и нежилых построек нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

