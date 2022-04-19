Глава Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал SHOT

Украинская сторона обстреляла село Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Гладков.

По его словам, в селе есть разрушения и ведется подомовой обход.

Село находится примерно в 50 километрах от Белгорода, недалеко от российско-украинской границы. В нем проживают около четырех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей города Счастье Луганской Народной Республики. По данным Следственного комитета, с конца февраля украинские военные неоднократно открывали огонь по жилым кварталам города Счастье, нарушая требования Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

