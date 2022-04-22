ВС РФ овладели арсеналом ВСУ в Харьковской области – МО России

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России овладели арсеналом украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области", – отмечается в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что на складах в том числе хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми украинские военные обстреливали жилые кварталы, постоянно подвергая опасности мирное население.

"В ангарах, кроме боеприпасов советского производства, хранились мины и снаряды западного производства", – говорится в сообщении.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении высокоточными ракетами "Калибр" до батальона военнослужащих ВСУ с военной техникой и вооружением в районе железнодорожной станции Мелиоративное.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.