Замкомандующего войсками ЦВО назвал главные задачи второго этапа спецоперации на Украине

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Задачей российской армии во время второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение коридора в Крым. Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

По его словам, вторая фаза спецоперации началась два дня назад. Миннекаев подчеркнул, что контроль над югом Украины даст ВС России еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук отмечал, что российская специальная военная операция на Украине идет по плану. По его словам, специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. Дипломат отметил, что, в частности, речь идет о защите мирного населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранении угроз РФ, которые исходили с территории Украины из-за ее освоения странами НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

