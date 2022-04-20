Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать спецоперацию – Путин

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Владимир Путин на заседании платформы "Россия – страна возможностей" заявил, что трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила Россию начать спецоперацию.

"К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело", – добавил президент.

Российский лидер отметил, что по-другому жизнь людей складывалась в Крыму и Севастополе. Путин напомнил, что целью специальной военной операции является помощь людям Донбасса. Он также выразил надежду, что благодаря последовательным действиям там наступит мир.

"Так и будет!" – сказал Путин на соответствующее пожелание одной из участниц заседания.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

