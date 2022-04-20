Песков прокомментировал возможность встречи Путина с раненными на Украине военными РФ

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин посетит один из госпиталей, где лежат российские военнослужащие, раненные на территории Украины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы сообщим, когда придет время", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее российский лидер подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей. Так, в случае гибели военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях. Для получивших ранение предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

