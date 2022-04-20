Песков прокомментировал возможность встречи Путина с раненными на Украине военными РФ

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин посетит один из госпиталей, где лежат российские военнослужащие, раненные на территории Украины. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Мы сообщим, когда придет время", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее российский лидер подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей. Так, в случае гибели военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях. Для получивших ранение предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин подписал указ о выплатах материальной помощи раненым и семьям погибших на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: