Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и членам их семей

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В случае гибели военнослужащих проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР и военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в равных долях.

Аналогичная выплата предусмотрена в том случае, когда смерть указанных военных наступила о истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении. Для получивших ранение, будь то контузия, травма или увечье, предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.

Получение единовременных выплат, установленных данным документом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в установленном порядке обязано установить правительство Российской Федерации. Порядок назначения и осуществления единовременных выплат в рамках указа обязаны определить федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие назначение и выплату пенсий.

Ранее сообщалось, что членам семей российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, единовременно выплатят больше 7 миллионов рублей. Соответствующее поручение в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ дал Владимир Путин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.