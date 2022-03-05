Путин выразил уверенность, что армия РФ решит все стоящие перед ней на Украине задачи

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Владимир Путин не сомневается, что армия РФ решит все стоящие перед ней задачи на Украине. Об этом он заявил на встрече с представительницами летного состава российских авиакомпаний.

Президент отметил, что предложения России по урегулированию ситуации на Украине лежат на столе у киевских властей. Он выразил надежду, что они на это положительно отреагируют. При этом ключевое требование России – демилитаризация Украины.

"У нас одно из ключевых требований – это демилитаризация, то есть мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны", – сказал Путин.

Он также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что тот помогает вести переговоры.

Ранее Путин заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине было тяжелым. Он отметил, что российские военные сражаются и погибают на Украине за будущее страны, борясь с реальными угрозами.

Президент сообщил, что украинские силовики удерживают в заложниках более 6 тысяч иностранцев. В частности, такие случаи были зафиксированы в Сумах и Харькове.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

