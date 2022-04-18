МО РФ опубликовало данные о потерях Украины в ходе российской спецоперации

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С начала российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР украинская сторона потеряла 23 367 бойцов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством обороны РФ в телеграм-канале.

Попавшие в распоряжение ведомства списки составлены на украинском языке, в них содержатся полные имена, сведения о должностях, датах рождения, обстоятельствах и местах гибели военнослужащих. Один из погибших – подполковник Александр Гавришенко.

В документах значатся погибшие не только из числа украинской армии, но и из Нацгвардии, а также иностранные наемники. Кроме того, в них можно найти сведения о большом количестве дезертировавших солдат.

В ведомстве отметили, что таким образом хотят еще раз продемонстрировать стремление освещать правду, поскольку Киев свои потери отрицает.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью российские военные с помощью высокоточных ракет комплексов "Искандер" уничтожили семь военных объектов Украины. В их числе – четыре склада вооружений и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы вблизи населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

