ВС РФ уничтожили "Искандерами" 7 военных объектов Украины

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ с помощью ракетных комплексов "Искандер" уничтожили семь военных объектов Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника", – сказал он.

Конашенков уточнил, что отряды украинских солдат были расположены вблизи населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Всего за минувшую ночь российские военные уничтожили 16 объектов ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Киев привлек свыше 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 стран с начала спецоперации. Около 1 700 человек прибыли на территорию Украины из Польши, еще порядка 1,5 тысячи – из США, Канады и Румынии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

