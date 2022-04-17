В МО РФ назвали количество иностранных наемников, которых привлек Киев

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Киев привлек свыше 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 стран с начала спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, большинство наемников прибыли на территорию Украины из Польши – 1 717 человек. А около 1,5 тысячи наемников приехали из США, Канады и Румынии.

"Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека", – добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков уточнил, что ВС РФ уничтожили 1 035 иностранных наемников. В настоящее время на украинской территории находятся 4 877 наемников, добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что украинская сторона вербует наемников за границей, что усугубляет ситуацию. По его словам, за последние полтора месяца Вашингтон направил на Украину вооружение на 1,65 миллиарда долларов.

10 апреля стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр" в селе Звонецком Днепропетровской области, где были размещены иностранные наемники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

