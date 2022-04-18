МО РФ сообщило об ударе "Точкой-У" по Токмаку

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Украинские военные нанесли удар "Точкой-У" по гражданскому фермерскому хозяйству в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказал хозяин постройки, ракетный удар был нанесен в 00:17. По данным военного ведомства, здания частного сельхозпредприятия полностью уничтожены и восстановлению не подлежат.

"Подпрыгнули на кровати вместе с женой – было три хлопка. Два очень сильных, один – ну такой, как танк стрельнул. Все надеялись, что это не у нас", – рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29 в Харьковской области. Они были сбиты в воздухе в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы. Также был сбит беспилотник в районе Павлограда.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

