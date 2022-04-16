В МО РФ заявили о полном зачищении от боевиков городской территории Мариуполя

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Городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", наемников и ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь".

"Единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться", – сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России организует проверку информации представителя СМИ из США об обнаружении убитых мирных граждан Мариуполя после отступления националистов "Азова". По данным ведомства, американский журналист П. Ланкастер сообщил об обнаружении большого количества убитых гражданских лиц после отхода из Мариуполя полка "Азов".

