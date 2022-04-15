СК проверит данные американского журналиста об обнаружении убитых жителей Мариуполя

15 апреля, 18:48
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Следственный комитет России организует проверку информации представителя СМИ из США об обнаружении убитых мирных граждан Мариуполя после отступления националистов "Азова". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она обратила внимание на то, что на сегодняшний день даже журналисты Запада начинают замечать зверства украинских националистов в отношении мирного населения ДНР и ЛНР.
"Американский журналист П. Ланкастер сообщил об обнаружении большого количества убитых гражданских лиц после отхода из Мариуполя полка "Азов". Следственный комитет будет анализировать указанные данные, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных представителями силовых структур Украины против населения Донбасса", – отметила Петренко.
Ранее СК РФ возбудил еще три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ по фактам пыток российских военных. Дела расследуются по статье "Посягательство на жизнь военнослужащего, незаконное лишение свободы, истязание".
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МО РФ заявили, что 1 026 украинских военных сдались в плен в Мариуполе
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