СК изучит сообщения об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на Украине

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Фото: AP Photo/Felipe Dana
Следственный комитет изучит информацию Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Данные факты документируют и расследуют в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении Россией спецоперации по защите жителей Донбасса.
Ранее зампред комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов сообщил, что среди пленных, сдавшихся российским военным в ходе спецоперации на Украине, есть военнослужащие стран НАТО.
По его словам, коллективный Запад ведет против России войну руками украинцев, наемников и натовских военных. Сенатор отметил, что в боевых действиях на Украине принимают участие наемники из стран Африки, Азии, США, Великобритании и других государств, а также боевики, связанные с запрещенной в России международной террористической организацией "Исламское государство".
Климов напомнил, что наемники не имеют статуса военнослужащих, поэтому на них не распространяются нормы международного права.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили на Украине отряд польских наемников. Он уточнил, что в результате ракетного удара были уничтожены 30 боевиков польской частной военной кампании.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ ведут боевые действия, применяя террористические методы – замглавы МИД РФ
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