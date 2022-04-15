Сенатор заявил, что среди пленных на Украине есть и военные стран НАТО

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Среди пленных, сдавшихся российским военным в ходе спецоперации на Украине, есть военнослужащие стран НАТО, сообщил зампред комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.
"У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы все это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Климова, коллективный Запад ведет против России войну руками украинцев, наемников и натовских военных. Сенатор отметил, что в боевых действиях на Украине принимают участие наемники из стран Африки, Азии, США, Великобритании и других государств, а также боевики, связанные с запрещенной в России международной террористической организацией "Исламское государство".
Климов напомнил, что наемники не имеют статуса военнослужащих, поэтому на них не распространяются нормы международного права.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили на Украине отряд польских наемников. Он уточнил, что в результате ракетного удара были уничтожены 30 боевиков польской частной военной кампании.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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