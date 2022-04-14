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Москва 24

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Происшествия

13:03

Воевавшего против ВС РФ боевика из Мариуполя задержали при въезде в Крым

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российские спецслужбы задержали при въезде в Крым участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в Мариуполе против ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным следствия, житель Мариуполя 24 февраля вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими ВСУ. С оружием он выступал против российских военных и Народной милиции ДНР.

В конце марта вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, он попытался въехать на территорию России. При пересечении границы мужчину задержали сотрудники УФСБ совместно с управлением ФСБ России по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Эта статья предполагает наказание до 15 лет колонии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Мариуполе добровольно сдались в плен 1 160 украинских военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны РФ рассказало, сколько украинских военнослужащих сдалось в плен в Мариуполе

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