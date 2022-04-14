134 украинских военных сдались в плен в Мариуполе – МО РФ

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Еще 134 военных добровольно сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе, из них 14 – офицеры. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За сутки число сдавшихся достигло 1 160 человек. Речь идет о военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морских пехотинцев из состава ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в Мариуполе. Он добавил, что украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой. Кадыров также отметил, что на территории завода "Азовсталь" находятся около 200 раненых украинских солдат, которые не могут получить квалифицированную медпомощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

