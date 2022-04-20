Минобороны России опубликовало третий список потерь украинских войск

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Министерство обороны РФ опубликовало третий список потерь Национальной гвардии Украины.

"Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 4-й бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018) по состоянию на 29 марта 2022 года", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В частности, в представленных документах хранятся сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения.

Также эти документы свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих и пропавших без вести.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

