ВКС РФ ударили по логистическому центру ВСУ в районе Львова – МО России

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВКС России ударили по 124-му объеденному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ в районе Львова. Об этом ТАСС заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран", – отметил Конашенков.

Ранее Российские средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 в районе Изюма и один Су-25 в районе Авдеевки. Кроме того, до этого были сбиты 11 украинских беспилотников у Климова, Невельского, Новотроицкого, Изюма, Пантелеймоновки, Сладководного, Ясного.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.