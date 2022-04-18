Минобороны РФ заявило о большом количестве дезертировавших украинских военных

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Министерство обороны РФ заявило, что имеет сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что всего, по данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.

"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", – отмечается в сообщении.

Данные сведения касаются воинской части 3057, в ее состав входит радикальная нацгруппировка "Азов". Отмечается, что списки составлены на украинском языке, в них указаны ФИО, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела либо характер полученной травмы и диагноз.

25 марта сообщалось, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР погибли более 1 300 российских военных. Число раненых достигло 3 825 человек.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.