Минобороны РФ заявило о большом количестве дезертировавших украинских военных

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Министерство обороны РФ заявило, что имеет сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что всего, по данным ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.
"Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести", – отмечается в сообщении.
Данные сведения касаются воинской части 3057, в ее состав входит радикальная нацгруппировка "Азов". Отмечается, что списки составлены на украинском языке, в них указаны ФИО, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела либо характер полученной травмы и диагноз.
25 марта сообщалось, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР погибли более 1 300 российских военных. Число раненых достигло 3 825 человек.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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