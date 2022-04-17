Киев угрожает желающим сдаться в плен националистам расстрелом – МО РФ

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Содержание переговоров нацформирований и наемников, заблокированных на металлургическом комбинате "Азовсталь", свидетельствует об их безвыходном положении. Об этом говорится в заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его словам, боевики настойчиво требуют от киевских властей разрешения сложить оружие и сдаться в плен, однако представители украинской власти категорично запрещают им это делать и угрожают расстрелами.

Мизинцев также сообщил, что Вооруженные силы России предлагают боевикам нацбатальонов и наемникам, заблокированным на "Азовстали", прекратить боевые действия с 06:00 по московскому времени в воскресенье, 17 апреля. В Минобороны РФ подчеркнули, что всем, кто сложит оружие и сдастся, гарантируется сохранение жизни.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что безвозвратные потери армии Украины, национальной гвардии и иностранных наемников составляют 23 367 человек. Он также назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери украинской армии составляют 2 500–3 000 человек.

