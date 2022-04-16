Безвозвратные потери Украины составляют более 23 тыс человек – МО РФ

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Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и иностранных наемников составляют 23 367 человек. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери украинской армии составляют 2 500–3 000 человек.

"Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины", – подчеркнул Конашенков.

Ранее Конашенков рассказал, что городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", наемников и ВСУ. Он добавил, что остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". По его словам, единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться.

