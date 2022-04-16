ПВО сбили в районе Одессы самолет Украины с партией западного вооружения – МО РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны сбили в районе Одессы украинский транспортный самолет с крупной партией западного вооружения. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что над населенными пунктами Лозовая и Веселая были сбиты два украинских беспилотника.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники", – отметил Конашенков.

Ранее оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины. Конашенков рассказал, что российские ПВО сбили в воздухе украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм. Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 811 объектам, в том числе 43 пунктам управления подразделений украинских войск.

